​BP: Проект Южный газовый коридор реализуется в соответствии с графиком и бюджетом

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Проект Южный газовый коридор реализуется в соответствии с графиком и запланированным бюджетом".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сказал вице-президент BP по Европе Питер Мазер на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

"Стоимость проекта оценивается примерно в 45 млрд. долларов и мы уже подписали контракты на треть этой суммы. Проект реализуется в соответствии со сроками и бюджетом", - отметил представитель BP.

Отметим, что проект Южного газового коридора предусматривает поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Предполагаемая протяженность трубопровода - 3 500 км. Южный газовый коридор включает 3 трубопровода: Южно-Кавказский трубопровод (территория Азербайджана и Грузии), Трансанатолийский трубопровод (TANAP, территория Турции), Трансадриатический трубопровод (TAP - Греция, Албания, Италия). В рамках проекта ЮГК на первоначальном этапе планируется поставлять 16 млрд. кубометров газа, из которых 6 млрд. кубометров будет направляться в Турцию, а 10 млрд. кубометров - в Европу. Первые поставки газа планируется начать в 2018 году в Турцию, в 2020 годах - в Европу.