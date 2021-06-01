BP потратила 94 млн долларов на социальные проекты в Азербайджане

В 2020 году компания BP и ее партнеры потратили 3,2 млн долларов США на социальные проекты в Азербайджане.

В 2020 году компания BP и ее партнеры потратили 3,2 млн долларов США на социальные проекты в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.

Кроме того, было отмечено, что только в 2020 году BP потратил более 4,2 млн долларов в рамках различных социальных и спонсорских проектов в стране.

В Азербайджане в компании BP работают более 2 400 национальных кадров, что равно 90% квалифицированных сотрудников компании.

BP вместе с партнерами инвестировала в проекты в стране более 78,5 млрд долларов США. В целом, с момента начала своей деятельности и до сих пор BP и партнеры потратили более 94 млн долларов на проекты социальных инвестиций в стране.