BP построит солнечную электростанцию в Зангилан-Джебраильской зоне

Сегодня Министерство энергетики Азербайджанской Республики и BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне.

Сегодня Министерство энергетики Азербайджанской Республики и BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях и развитием сектора возобновляемой энергетики Азербайджана, и обязательства сократить выбросы углерода на 35 % к 2030 году, а также реализации стратегии ВР стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил: "Превращение Карабаха в зону "зеленой энергии" занимает важное место в современном курсе развития, установленном президентом Азербайджанской Республики г-ном Ильхамом Алиевым. Реализация этой задачи в сочетании с приоритетами новой стратегии социально-экономического развития Азербайджана создает широкие возможности для привлечения иностранных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики. Документ, подписанный нами сегодня с нашим долгосрочным стратегическим партнером в углеводородном секторе – компанией BP откроет новую страницу нашего сотрудничества в сфере зеленой энергетики и декарбонизации. Я надеюсь, что наше активное сотрудничество с BP по проекту солнечной энергетики установленной мощностью 240 МВт привлечет в Карабах иностранные инвестиции".

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунс заявил: "Подписывая этот договор с правительством Азербайджана, мы делаем шаг вперед в нашей совместной работе, направленной на создание возможностей поддержки наших соответствующих целей энергетического перехода. В течение следующего десятилетия BP намерена значительно увеличить свои инвестиции в возобновляемую энергетику по всему миру и изучает соответствующие возможности в местах, где она уже установила долгосрочные и успешные партнерские отношения. Мы имеем почти тридцатилетний опыт безопасной и надежной реализации энергетических проектов в Азербайджане. Мы считаем, что начатая нами совместная работа по проекту солнечной энергетики может проложить путь к новому партнерству, в рамках которого BP может внести значительный вклад в энергетический переход в Азербайджане".

Сотрудничество в рамках Исполнительного договора охватывает такие направления, как техническая и коммерческая оценка проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения. Также планируется создать "Руководящий комитет" для проведения соответствующих мероприятий. Напомним, что в феврале 2021 года Министерство энергетики и BP подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оценке потенциала и условий, необходимых для крупномасштабных декарбонизированных и интегрированных энергетических и транспортных систем, в том числе для проектов возобновляемых источников энергии в регионах и городах Азербайджана.