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    ​BP подписал контракт с британской компанией по выполнению работ на платформах

    Контракт позволит открыть 200 новых рабочих мест

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Британская компания Wood Group и компания BP подписали пятилетний контракт общей стоимостью 500 млн. долларов по проектам в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной компанией информации.

    Согласно контракту, компания будет осуществлять работы по инжинирингу, поставкам и строительству на 8 платформах, оператором которых является BP.

    Отмечается, что контракт позволит открыть 200 новых рабочих мест. 

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