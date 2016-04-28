​BP подписал контракт с британской компанией по выполнению работ на платформах

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Британская компания Wood Group и компания BP подписали пятилетний контракт общей стоимостью 500 млн. долларов по проектам в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной компанией информации.
Согласно контракту, компания будет осуществлять работы по инжинирингу, поставкам и строительству на 8 платформах, оператором которых является BP.
Отмечается, что контракт позволит открыть 200 новых рабочих мест.
Günel AbbasovaАвтор новости
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