    BP  планирует в I полугодии 2026 года начать добычу deep-gas на АЧГ

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 12:55
    BP  планирует в I полугодии 2026 года начать добычу deep-gas на АЧГ

    Британская компания BP планирует в первом полугодии 2026 года начать добычу свободного природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации оператора блока компании "BP-Azerbaijan".

    Компания напоминает, что после подписания нового дополнения к существующему соглашению о разделе продукции (СРП) по АЧГ в отношении свободного природного газа была запланирована и пробурена первая добывающая скважина с существующей платформы "Западный Чыраг". Бурение этой скважины также имело большое значение с точки зрения оценки, поскольку полученные со скважины данные помогут в разработке будущих планов по освоению запасов свободного природного газа на АЧГ.

    "В 2025 году буровые работы на скважине были успешно завершены, и в настоящее время обеспечен доступ к двум приоритетным пластам свободного природного газа, расположенным под нефтеносными пластами, находящимися в эксплуатации - мелководной "Надкирмакинской Песчаной" свите (НКП) и более глубокой "Подкирмакинской" (ПК) свите. В результате подтверждено наличие запасов газа в НКП свите, и ожидается, что первая добыча с этого пласта начнется в первой половине 2026 года", - говорится в информации.

    Кроме того, в "Подкирмакинской" свите также обнаружено наличие высоконапорных газовых запасов, и в начале 2026 года планируется проведение испытательных работ на этом пласте.

    Как сообщалось, акционеры проекта АЧГ 20 сентября 2024 года в Баку подписали второе приложение к действующему СРП от 14 сентября 2017 года, предусматривающее добычу газа из глубокозалегающих пластов данного блока. Согласно документу, на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли предусматривается разведка, оценка, разработка и добыча свободных запасов природного газа.

    Приложение будет действовать так же, как и СРП - до 2049 года. Долевое участие сторон по проекту deep-gas с блока АЧГ соответствует долям акционеров проекта по действующему контракту.

    Запасы свободного природного газа в глубокозалегающих пластах блока оцениваются в 4 трлн кубических футов.

    На первом этапе добыча глубокозалегающего газа с блока АЧГ составит порядка 0,5 млрд кубометров в год. Газ с первой пробуренной оценочной скважины будет продаваться Госнефтекомпании Азербайджана.

