BP планирует бурение новой скважины на Шафаг-Асиман

На структуре Шафаг-Асиман будет пробурена вторая скважина.

На структуре Шафаг-Асиман будет пробурена вторая скважина.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррелл на пресс-конференции компании в рамках 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Несколько лет назад BP и SOCAR совместно пробурили скважину и открыли газовое месторождение под названием Шафаг-Асиман. После анализа полученных данных мы пришли к выводу, что пласт может быть больше, чем предполагалось изначально. Поэтому необходимо бурение второй скважины, чтобы подтвердить это. Если наши ожидания оправдаются, будет разработана программа освоения, и мы приступим к добыче газа", - заявил он.

По словам Биррелла, Турецкая нефтяная корпорация (TPAO), давний и надежный партнер BP и SOCAR в Каспийском регионе, выразила серьезный интерес к участию в проекте.

"Теперь TPAO официально присоединилась к партнерству с BP и SOCAR. Мы планируем совместно пробурить вторую скважину. И, повторюсь, если подтвердится, что пласт действительно больше, чем предполагалось, это откроет путь к началу освоения месторождения", - добавил он.

Как сообщалось, TPAO сегодня подписала ряд соглашений по присоединению к проекту разработки газового месторождения Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря.

После завершения сделки к концу третьего квартала TPAO будет владеть в общей сложности 30% долевого участия в СРП - 15% будет передано TPAO от BP и 15% от SOCAR. В настоящее время BP и SOCAR владеют по 50% долевого участия в СРП каждая. BP останется оператором СРП на разведочный период.

Геологоразведочные работы, проведенные на блоке до настоящего времени, включали проведение 3D сейсморазведки, обработку и интерпретацию полученных данных, а также бурение одной разведочной скважины (SAX01). Скважина SAX01, завершенная в 2021 году, была пробурена до глубины 7189 метров и подтвердила наличие запасов газоконденсата в пройденных пластах. Затем скважина была законсервирована для проведения дополнительных оценочных работ и планирования дальнейшей деятельности.

СРП о совместной разведке и разработке морского блока Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря между BP и SOCAR было подписано в октябре 2010 года в Баку. Морской блок Шафаг-Асиман расположен примерно в 125 километрах к юго-востоку от Баку, на участке с глубиной воды 650-800 метров. Блок находится в 60 км от Шахдениз и в 145 км от Сангачальского терминала.