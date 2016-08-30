BP не планирует открывать АЗС в Азербайджане

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Компания BP в ближайшей перспективе не планирует открывать автозаправочные станции (АЗС) в Азербайджане и Грузии.

Как передает Report, об этом сказал журналистам вице-президент компании BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Представитель BP объяснил это малыми объемами рынка: “Это коммерческий вопрос. Компания вкладывает во что-то только в том случае, если имеются перспективы на рынке. Считаем, что мы имеем больше опыта в секторе добычи в Азербайджане и перспектив на этом рынке больше. В условиях низких цен на нефть рынок Азербайджана более конкурентоспособен”.

Он также отметил, что компания не намерена уходить с турецкого рынка.