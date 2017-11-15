BP начнет бурение на мелководной части Абшеронского полуострова в 2019 году

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Бурение на потенциальных перспективных структурах на мелководной части вокруг Абшеронского полуострова планируется начать в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс: “Проведена оценка территорий, на которых будет осуществляться бурение. В настоящее время проводятся обсуждения с SOCAR, по итогам которых будут выбраны точные места для бурения".

По его словам, в следующем году будет осуществлено планирование буровых работ, которые начнутся в 2019 году.

Джонс напомнил, что BP и SOCAR имеют по 50% участия в договоре о потенциальных перспективных структурах Абшеронского полуострова: "Объединив лучший опыт SOCAR и BP, мы постараемся ускорить работы и, главное, добиться успешных результатов".

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение о долевом распределении добычи по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это соглашение является частью плана правительства Азербайджана по полному исследованию всех морских территорий в национальном секторе Каспия. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.