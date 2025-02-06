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BP начала бурение новой добывающей скважины с платформы ACE

BP начала бурение новой добывающей скважины с платформы ACE Компания BP-Azerbaijan начала бурение новой добывающей скважины с платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли  (АЧГ).
Энергетика
6 февраля 2025 г. 10:34
BP начала бурение новой добывающей скважины с платформы ACE

Компания BP-Azerbaijan начала бурение новой добывающей скважины с платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент компании по скважинам в регионе Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис.

"В прошлом году с платформы ACE были пробурены три добывающие скважины. В настоящее время началось бурение четвертой, к концу текущего года мы рассчитываем вести бурение уже восьмой скважины", - сказал Морис на международной конференции IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

Морис также сообщил, что BP планирует пробурить несколько скважин для закачки газа на платформе ACE.

"На платформе ACE мы планируем пробурить несколько скважин для закачки газа, чтобы поддерживать пластовое давление. Кроме того, запланировано бурение скважины для повторной закачки шлама (CRI), что имеет важное значение с точки зрения повышения эффективности и оптимального управления отходами",- сказал он.

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