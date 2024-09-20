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BP и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по двум блокам на Каспии

BP и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по двум блокам на Каспии BP и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по двум блокам на Каспии.
Энергетика
20 сентября 2024 г. 19:41
BP и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по двум блокам на Каспии

BP и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сегодня подписали меморандум о взаимопонимании по двум блокам в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ВР.

В документе отмечается намерение BP присоединиться к соглашениям по разведке и разработке двух нефтегазоконденсатных блоков в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Отмечается, что первый блок охватывает нефтяное месторождение “Карабах”, расположенное в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения "Гюнешли" на глубине воды 150-200 метров. В настоящее время SOCAR владеет 100% долей в этом проекте.

Второй блок - "Ашрафи-Дан Улдузу- Айпара" (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку на глубинах воды от 80 до180 метров. В него входят уже открытые месторождения и разведочные структуры.

В 2018 году было заключено соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (СРП) по ADUA, которое было ратифицировано Милли Меджлисом. В настоящее время SOCAR владеет 100% долевым участием в СРП.

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Версия на английском языке bp and SOCAR sign MOU on two blocks in the Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” və “Əşrəfi -Dan Ulduzu–Aypara” neft yataqlarına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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