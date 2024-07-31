BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован

Судно, на котором произошел пожар сегодня утром, проводил водолазные работы в открытом море на территории блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Судно, на котором сегодня утром произошел пожар, проводило водолазные работы в открытом море на территории блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) по заказу оператора проекта компании BP-Azerbaijan.

Об этом сообщила Report менеджер по связям с общественностью компании Тамам Баятлы.

"Водолазное судно, на котором произошел пожар сегодня утром, проводило подводные работы на территории блока АЧГ. При этом, судно не обслуживает ни одну из действующих на блоке платформ и на время пожара не находилось в непосредственной близости какой-либо из них", - сказала Т.Баятлы.

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал, все члены экипажа судна были благополучно эвакуированы на ближайшие корабли и находятся в безопасности.

"Само судно отбуксировано с контрактной территории на безопасное расстояние", - подчеркнула официальный представитель BP-Azerbaijan.

Как стало известно Report из собственных источников, водолазное судно принадлежит компании Maritime Logistics Inc.