Боррель: ЕС до конца года окончательно откажется от энергоресурсов из России

До конца текущего года от энергоресурсов России избавятся все страны ЕС кроме, возможно, Венгрии, которая станет исключением "по политическим причинам".
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе выступления в Международном университете в Испании заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
При этом он отметил, что у ЕС сохраняется технологическая зависимость от Китая и она больше, чем энергетическая зависимость от РФ.
В начале октября Боррель заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку европейское благосостояние строилось на дешевых российских энергоресурсах. По данным Bloomberg, до начала военной операции ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь - меньше 8%.
18 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС, чтобы его стране сохранили возможность поставлять газ и нефть из РФ. По его словам, Венгрии больше неоткуда поставлять энергоресурсы. В конце августа Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. В октябре стороны договорились увеличить поставки по "Турецкому потоку".