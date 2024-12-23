Болгария в 2024 году может получить 2 млрд кубометров газа из Азербайджана

Ожидается, что до конца текущего года Азербайджан поставит на болгарский рынок 2 миллиарда кубометров природного газа.

Азербайджан, как ожидается, в 2024 году поставит в Болгарию 2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов заявил в интервью Euronews Bulgaria.

Дипломат отметил, что энергетика является одной из приоритетных направлений в двусторонних отношениях Баку и Софии.

"В 2013 году болгарская компания "Булгаргаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о поставке 1 млрд кубометров азербайджанского газа в Болгарию. Поставки начались 31 декабря 2020 года. Если ранее речь шла о поставках 1 млрд кубометров, то по итогам текущего года на болгарский рынок планируется поставить 2 млрд кубометров азербайджанского газа", - сказал он.

Гусейнов отметил, что Азербайджан и Болгария обладают значительным потенциалом для сотрудничества в области поставок зеленой энергии.

"Вопрос зеленого перехода становится все более актуальным в повестке дня ЕС и его партнеров. В этом контексте Азербайджан и Болгария обладают значительным потенциалом для сотрудничества в сфере поставок энергии из возобновляемых источников. Это является важным элементом в обеспечении энергетической безопасности Болгарии. Кроме того, у нас имеются большие возможности для дальнейшего развития поставок природного газа в Болгарию", - подчеркнул он.

Посол считает, что в перспективе стороны могут инициировать новые проекты по поставке возобновляемой энергии из Каспийского региона в Европу.

Отметим, что в 2023 году Болгария получила 1 млрд 250 млн кубометров газа из Азербайджана.