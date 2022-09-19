Азербайджан примет участие в открытии интерконнектора Греция-Болгария

Оператор интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) - ICGB, планирует пригласить на его открытие 1 октября председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленных лиц Болгарии, Азербайджана, Сербии, Румынии и Северной Македонии.

Оператор интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) - ICGB, планирует пригласить на его открытие 1 октября председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленных лиц Болгарии, Азербайджана, Сербии, Румынии и Северной Македонии.

Как передает Report со ссылкой на EURACTIV Bulgaria, это поставит на повестку дня вопросы энергетики и регионального сотрудничества, особенно с Азербайджаном, за которым пристально следят несколько стран ЕС из-за потенциала поставок природного газа.

Фон дер Ляйен была в Софии в начале апреля, чтобы вручить правительству одобрение плана восстановления Болгарии, на который временное правительство рассчитывает получить около 800 млн евро к концу года.

В начале сентября начались переговоры между акционерами Трансадриатического газопровода (TAP) о расширении его пропускной способности. Азербайджан владеет 20% TAP вместе с другими акционерами, включая British Petroleum, Snam, Fluxys и Enagás.

Трубопровод начал коммерческую эксплуатацию в ноябре 2020 года, поставляя 10 млрд кубометров газа в год с морского газового месторождения "Шахдениз" в Каспийском море в ЕС, из которых 8 млрд кубометров газа в год в Италию и оставшиеся 2 млрд кубометров. в Грецию и Болгарию.

Болгария хочет увеличить потоки газа из Азербайджана от половины до одного миллиарда кубометров в год после того, как поставки российского газа были приостановлены ранее в этом году.

Сейчас у Болгарии есть контракт на поставку 1 млрд кубометров азербайджанского газа, что составляет треть ее годовой потребности.

Новый газовый интерконнектор с Грецией имеет мощность 3 млрд кубометров в год, но может быть увеличен до 5 млрд кубометров за счет более мощных газовых компрессоров, в которых также заинтересована Румыния.

В июле Европейская комиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, предусматривающий удвоение импорта азербайджанского природного газа как минимум до 20 млрд кубометров в год к 2027 году. Итоговое решение об удвоении пропускной способности Трансадриатического газопровода будет принято в начале следующего года. Дополнительный природный газ будет поступать с нескольких месторождений Азербайджана.