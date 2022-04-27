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Болгария осенью ждет поставок газа из Азербайджана по интерконнектору IGB

Болгария осенью ждет поставок газа из Азербайджана по интерконнектору IGB Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).
Энергетика
27 апреля 2022 г. 13:33
Болгария осенью ждет поставок газа из Азербайджана по интерконнектору IGB

Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в ходе визита в Грецию болгарский премьер-министр Kиpилл Петков.

Он напомнил, что в конце июня IGB введут в эксплуатацию и с сентября по коннектору пойдет азербайджанский газ. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгетическую нeзaвиcимocть. Причиной роста цен на газ минувшей зимой он назвал невозможность транспортировки азербайджанского газа через IGB.

В конце марта 2022 года оператора IGB сообщил, что интерконнектор уже подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана. Запуск IGB планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ. Посредством газопровода Болгария получит 1 млрд кубометром газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу (Италия, Греция и Болгария) начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного.

В настоящее время азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией. Это сильно ограничивает возможности импорта азербайджанского газа в Болгарию и позволяет поставлять только 250-300 млн кубометров в год.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Azərbaycandan IGB vasitəsilə təbii qaz idxalına başlayacaq
Версия на английском языке Bulgaria expects gas supplies from Azerbaijan via IGB interconnector in autumn

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