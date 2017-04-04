Bloomberg: Страны ОПЕК в марте сократили добычу на 200 тыс. баррелей

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Страны-члены ОПЕК в марте сократили добычу в среднем на 200 тыс. баррелей в день или 0,62%, до 32,095 млн баррелей в день.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства Bloomberg, подготовленном на основе данных нефтекомпаний и аналитиков энергетического сектора.

Согласно отчету, больше всего сократили добычу Нигерия и Ливия, на 130 тыс. и 80 тыс. баррелей соответственно. Причина кроется в политических проблемах и сокращение добычи носит временный характер.

Саудовская Аравия, напротив, увеличила добычу в марте на 70 тыс. баррелей. Это не нарушило обязательство перед ОПЕК, так как Саудовская Аравия в последние месяцы сокращала добычу сверх согласованных объемов.