Bloomberg: Российская нефть продавалась по $38 за баррель

Нефть из России продается в половину мировых цен и намного дешевле лимита, который был введен странами G7.

Нефть из России продается в половину мировых цен и намного дешевле лимита, который был введен странами G7.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

Согласно информации агентства, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Издание отмечает, что эмбарго Евросоюза и ограничение стоимости на российское сырье сделали Россию все более зависимой от Китая и Индии. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.