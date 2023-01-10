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Bloomberg: Российская нефть продавалась по $38 за баррель

Bloomberg: Российская нефть продавалась по $38 за баррель Нефть из России продается в половину мировых цен и намного дешевле лимита, который был введен странами G7.
Энергетика
10 января 2023 г. 08:52
Bloomberg: Российская нефть продавалась по $38 за баррель

Нефть из России продается в половину мировых цен и намного дешевле лимита, который был введен странами G7.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

Согласно информации агентства, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Издание отмечает, что эмбарго Евросоюза и ограничение стоимости на российское сырье сделали Россию все более зависимой от Китая и Индии. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

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Версия на английском языке Bloomberg: Russian oil selling at $37.80
Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Rusiya neftinin bareli 38 dollara satılıb

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