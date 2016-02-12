Bloomberg: "Газпром" планирует экспортировать газ в Украину еще три года

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Газпром" собирается еще по крайней мере три года поставлять газ на Украину, сообщает Bloomberg. Это следует из непубличного бюджета компании, утвержденного в декабре. Отмечается, что предполагаемые объемы составляют до 41% потребности страны за прошлый год, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

В бюджете предусмотрено несколько сценариев, российская госкомпания намерена отгружать от 8,8 млрд. до 14,1 млрд. кубометров газа в год. В прошлом году "Газпром" направил на Украину 6,1 млрд. кубометров данного топлива.

Аналитик энергетической безопасности из Гаагского центра стратегических исследований Сийбрен де Йонг отмечает, что Украина прошла очень долгий путь по снижению своей зависимости от российского газа, но независимой ее пока назвать нельзя.

В "Газпроме" и "Нафтогазе Украины" информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает переговоров с "Газпромом" по транзиту.