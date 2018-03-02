Bloomberg: Добыча ОПЕК в феврале упала до минимума за 10 месяцев

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Объем добычи ОПЕК в феврале в месячном исчислении упал на 80 тыс. баррелей или 0,25%, до 32,28 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это показал опрос агентства Bloomberg, проведенный среди аналитиков и представителей нефтяных компаний.

Саудовская Аравия снизила производство на 80 тыс. баррелей в день. Производство в ОАЭ сократилось на 50 тыс., Венесуэле - на 30 тыс. баррелей в день. Ливия нарастила добычу на 70 тыс. или 7,1%, до 1,05 млн баррелей в день. Это самый высокий показатель с 2013 года.