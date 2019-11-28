Белый дом: Интерконнектор IGB диверсифицирует поставки газа в Восточную Европу

Благодаря проекту интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria-IGB), предусматривающего доставку азербайджанского газа в Болгарию, эта балканская страна станет энергетическим лидером в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Болгарии и президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что обе страны, США и Болгария понимают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность.

«Мы подчеркиваем наше общее понимание того, что диверсификация источников энергии является гарантией энергетической безопасности, независимости и конкурентоспособности наших экономик», - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что важным фактором энергобезопасности региона является строительство интерконнектора IGB.

"Мы приветствуем стремление Болгарии стать региональным центром природного газа, участвуя в проекте интерконнектора Греция-Болгария, приобретая долю и резервные мощности в плавучей установке для хранения и регазификации СПГ в греческом порту Александруполис, либерализуя свой внутренний газовый рынок, расширяя возможности хранения газа и доступ к нему, работая с Сербией с целью построить еще один соединительный элемент, инвестируя в пропускную способность Трансбалканского трубопровода в обратном направлении, чтобы диверсифицировать поставки газа в Восточную Европу в соответствии с правилами Европейского союза. Все эти шаги значительно улучшат энергетическую безопасность Болгарии, снизят энергозатраты для болгарского потребителя и сделают Болгарию лидером региона в области энергетики", - отмечается в сообщении.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шах Дениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения “Шах Дениз-2”. Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Ожидается, что строительство IGB будет завершено во второй половине 2020 года. Общая инвестиционная стоимость интерконнектора составляет 220 млн евро.

Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров