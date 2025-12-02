Black Sea Energy присвоен статус "Проекта взаимного интереса" ЕК

Европейская комиссия (ЕК) официально присвоила проекту "Черноморского энергетического кабеля" (Black Sea Energy) статус PMI (Проект взаимного интереса, Project of Mutual Interest).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЕС.

Напомним, что 10 марта 2025 года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния направили письмо комиссару ЕС по энергетике Дэну Йоргенсену с просьбой присвоить проекту Black Sea Energy статус PMI.

Проекты PMI пользуются ускоренными административными процедурами, специальной правовой базой, трансграничной совместимостью регулирования, возможностью получения финансирования ЕС (не гарантированного, в отличие от проектов PCI), а также большей прозрачностью и престижем, повышающими доверие инвесторов.

В целом Еврокомиссия 1 декабря 2025 года присвоила 235 трансграничным энергетическим проектам статус проектов общего интереса (PCI) и проектов взаимного интереса (PMI). Список выбранных PCI и PMI включает 113 проектов в области электроэнергетики, морских установок и интеллектуальных электросетей, "которые будут иметь решающее значение для интеграции растущей доли возобновляемых источников энергии".

Как сообщалось, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля "Black Sea Energy" протяженностью 1195 км.

В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии заключили меморандум о создании СП в рамках реализации проекта "Black Sea Energy". В сентябре был подписан акционерный договор между энергооператорами четырех стран - АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor, которое займется реализацией данного проекта.

Партнерами-учредителями СП являются энергооператоры Transelectrica (Румыния), Georgian State Electrosystem (Грузия), "Азерэнержи" (Азербайджан) и MVM Energy (Венгрия).

На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии.

Строительство "Черноморского энергокабеля" оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.