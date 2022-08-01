Бензин АИ-92 подорожал на 2,61% на российской бирже

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) повысилась более чем на 2,5%, марка АИ-95 выросла в цене почти на 2%.

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) повысилась более чем на 2,5%, марка АИ-95 выросла в цене почти на 2%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов понедельника поднялась на 2,61% — до 44 936 рублей за тонну. Бензин марки АИ-95 подорожал на 1,91% — до 51 064 рублей за тонну. За четыре торговых дня стабильного роста цены на самые популярные марки бензина — АИ-92 и АИ-95 — прибавили 5,1% и 4,5% соответственно.

Стоимость дизельного топлива после достижения в пятницу исторического максимума чуть уменьшилась — на 0,08% — до 56 724 рублей за тонну. Мазут подорожал на 2,02%, его цена составила 18 305 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 9,59%, до 13 593 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,08%, до 69 245 рублей.