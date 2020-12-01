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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты

Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты Изменения коснулись ставок экспортной пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, отработанные нефтепродукты, прямогонный бензин
Энергетика
1 декабря 2020 г. 11:04
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты

Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению Совета министров, ставка экспортной пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, отработанные нефтепродукты составит 42 доллара США за 1 тонну (ранее - 42,2 доллара США).

Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне 23,1 доллара США за 1 тонну (ранее - 23,2 доллара США).

Что касается ставок на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла, то они останутся прежними - 12,6 доллара США за 1 тонну.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они тоже были снижены.

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