О нас
Report Georgia
Аудио новости

Беларусь намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти

Беларусь намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти В конце декабря SOCAR Trading и "Белорусская нефтяная компания" заключили долгосрочный контракт на поставку Azeri Light, а также потенциально других сортов нефти на белорусские НПЗ
Энергетика
4 января 2021 г. 17:11
Беларусь намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти

Беларусь намерена продолжать в новом году работу по диверсификации поставок нефти, несмотря на то, что ей удалось договориться о поставках из России.

Как передает Report, об этом сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков в интервью отраслевому изданию "Вестник Белнефтехима", опубликованному в понедельник.

"Давайте исходить из того, что диверсификация не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов. В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса - это возможность маневра", - сказал глава концерна. Рыбаков отметил, что 2020 год был сложный "во многих отношениях, такого количества форс-мажорных обстоятельств вряд ли кто мог предвидеть". "Для нас он начался со сложных переговоров об условиях поставки нефти в страну, результатом которых тем не менее стало улучшение условий поставки нефти, весной пришлось корректировать планы и формы работы в связи с захлестнувшей мир пандемией", - отметил глава "Белнефтехима".

По его словам, приобретенный в течение года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. "Наши заводы "попробовали" новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами, - сказал Рыбаков. - На следующем этапе мы "обкатаем" другие варианты поставок продукции, поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем".

В понедельник российский вице-премьер Александр Новак выразил уверенность, что Беларусь начнет экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году. Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что Минск подписал контракты с рядом крупных поставщиков нефти в 2021 году на выгодных для себя условиях, при этом, по его словам, объем поставок будет определяться экономической целесообразностью. Также в конце декабря сообщалось, что дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Trading и "Белорусская нефтяная компания" заключили долгосрочный контракт на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, что Москва и Минск лишь в конце марта 2020 года смогли договориться по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти в текущем году, так как Беларусь отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. На этом фоне Беларусь начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта возобновились поставки нефти от крупных российских компаний, так как стороны достигли договоренности, по которой российские компании согласились снизить размер премии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belarus neft tədarükünün şaxələndirilməsi ilə bağlı işləri davam etdirəcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi