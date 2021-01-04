Беларусь намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти

В конце декабря SOCAR Trading и "Белорусская нефтяная компания" заключили долгосрочный контракт на поставку Azeri Light, а также потенциально других сортов нефти на белорусские НПЗ

Беларусь намерена продолжать в новом году работу по диверсификации поставок нефти, несмотря на то, что ей удалось договориться о поставках из России.

Как передает Report, об этом сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков в интервью отраслевому изданию "Вестник Белнефтехима", опубликованному в понедельник.

"Давайте исходить из того, что диверсификация не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов. В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса - это возможность маневра", - сказал глава концерна. Рыбаков отметил, что 2020 год был сложный "во многих отношениях, такого количества форс-мажорных обстоятельств вряд ли кто мог предвидеть". "Для нас он начался со сложных переговоров об условиях поставки нефти в страну, результатом которых тем не менее стало улучшение условий поставки нефти, весной пришлось корректировать планы и формы работы в связи с захлестнувшей мир пандемией", - отметил глава "Белнефтехима".

По его словам, приобретенный в течение года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. "Наши заводы "попробовали" новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами, - сказал Рыбаков. - На следующем этапе мы "обкатаем" другие варианты поставок продукции, поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем".

В понедельник российский вице-премьер Александр Новак выразил уверенность, что Беларусь начнет экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году. Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что Минск подписал контракты с рядом крупных поставщиков нефти в 2021 году на выгодных для себя условиях, при этом, по его словам, объем поставок будет определяться экономической целесообразностью. Также в конце декабря сообщалось, что дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Trading и "Белорусская нефтяная компания" заключили долгосрочный контракт на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, что Москва и Минск лишь в конце марта 2020 года смогли договориться по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти в текущем году, так как Беларусь отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. На этом фоне Беларусь начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта возобновились поставки нефти от крупных российских компаний, так как стороны достигли договоренности, по которой российские компании согласились снизить размер премии.