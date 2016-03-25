​Беларусь и Словения обсуждают возможность совместного строительства энергообъектов в Азербайджане

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Беларусь и Словения обсуждают возможность совместного строительства энергообъектов в третьих странах.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на открытии подстанции "Староборисовская".

"Все, кто приходит на наш рынок, а это не только словенцы, но и немцы, австрийцы, китайцы, убеждаются в высокой квалификации наших строительно-монтажных организаций. Поэтому они готовы идти вместе с нами в третьи страны и реализовывать инвестиционные проекты. В Беларуси сильные проектные институты, и мы готовы создавать соответствующие консорциумы и в рамках них решать вопросы, связанные с инвестпроектами в третьих странах", - отметил Владимир Потупчик.

Генеральный директор словенской компании Riko Янез Шкрабец, при участии которой построена подстанция "Староборисовская", рассказал, что Riko готова взаимодействовать с Беларусью в плане экспорта услуг в Азербайджан и Иран.

"Беларусь и Словения профессионально работают вместе и доверяют друг другу. Сейчас мы вместе можем идти со своими предложениями на третьи рынки. Определенные шаги к этому уже делаются", - добавил он.