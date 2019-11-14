Башар Асад: США воруют нашу нефть

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты воруют нефть его страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил Асад в интервью телеканалу "Россия 24".

«США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках», - добавил сирийский лидер.

Отметим, что 6 ноября в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки.

Позднее в Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных США районах Сирии добывается местными властями, у ведомства нет каких-либо указаний от президента "что-либо делать с нефтяными месторождениями".

В октябре, после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии "Источник мира", Трамп распорядился о выводе около 1 тысячи американских военнослужащих из региона. Однако при этом сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора. В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.