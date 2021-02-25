Barclays повысил прогноз цен на нефть на 2021 год

Банк ожидает, что страны ОПЕК и ОПЕК+ во II квартале увеличат совокупное предложение на 1,5 млн барр./сут

Barclays повысил прогноз цен на нефть на 2021 год сославшись на более слабую, чем ожидалось, реакцию производителей США на повышение цен и нормализацию запасов после зимней бури в Техасе на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, банк повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2021 год на 7 долларов США - до 62 долларов США за баррель, а прогноз цены на нефть марки WTI - на 6 долларов США, до 58 долларов США за баррель.

"Более холодная, чем обычно, погода, особенно в южных штатах, ускорила нормализацию запасов, нарушив производство больше, чем спрос", - заявили в британском банке.

Энергетические компании США на прошлой неделе сократили количество работающих нефтяных вышек впервые с ноября, поскольку необычайно холодная погода затронула большую часть Техаса.

Слабая реакция производителей нефти в США на рост цен указывает на то, что для дополнительных поставок требуются более высокие цены, добавили аналитики Barclays.

"Тем не менее, мы по-прежнему осторожны в оценках ближайшей перспективе в отношении ослабления поддержки ОПЕК+, рисков, связанных с новыми штаммами COVID-19, и повышенным позиционированием", - отметили в Barclays, добавив, что рост спроса может существенно замедлиться, если новые штаммы вируса затронут Соединенные Штаты.

Банк ожидает, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, во II квартале увеличат совокупное предложение на 1,5 млн барр./сут., а Саудовская Аравия отменит добровольное одностороннее сокращение добычи в апреле.

Министерская встреча группы запланирована на 4 марта.

Ранее главный торговый директор SOCAR Trading SA Хаял Ахмедзаде заявил в одном из своих интервью: «Я не удивлюсь, если мы увидим нефть по 80 долларов США за баррель этим летом или до конца года и выше 100 долларов США за баррель в следующие 18–24 месяцев».

Цены на нефть могут вырасти еще на 5–10 долларов США за баррель, полагают аналитики JPMorgan.

Аналитики Bank of America Global Research (BofA) повысили свой прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до 60 долларов США за баррель с ранее ожидавшихся 50 долларов США за баррель. При этом они не исключают возможность временного скачка котировок до 70 долларов США за баррель во II квартале.