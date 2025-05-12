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Баку и Брюссель обсудили проведение энергетического диалога Азербайджан-ЕС

Баку и Брюссель обсудили проведение энергетического диалога Азербайджан-ЕС 13:18 Проведены обсуждения по поставкам природного газа, "зеленой энергии" и водорода из Азербайджана в европейские страны.
Энергетика
12 мая 2025 г. 13:40
Баку и Брюссель обсудили проведение энергетического диалога Азербайджан-ЕС

Азербайджан и ЕС обсудили проведение заседания энергетического диалога, поставки природного газа, "зеленой энергии" и водорода в Европу.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения и политики восточного соседства (DG ENEST) Герта Яна Копмана.

Шахбазов отметил, что встреча была эффективной с точки зрения обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня энергетического партнерства Азербайджан-Европейский Союз:

"Мы обменялись мнениями о поставках природного газа, "зеленой энергии" и водорода в Европу, о развитии существующих и планируемых энергетических коридоров, будущей роли этих проектов в энергетической безопасности, инвестиционных возможностях, а также о следующем заседании энергетического диалога Азербайджан-ЕС".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Avropaya “yaşıl enerji” və hidrogen tədarükü müzakirə edilib

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