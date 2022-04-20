Бакинская энергетическая неделя вновь стартует в июне

С 1 по 3 июня 2022 года в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя.

С 1 по 3 июня 2022 года в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Iteca Caspian.

Являясь самым престижным мероприятием в нефтегазовой и энергетической сфере в Прикаспийском регионе - Бакинская энергетическая неделя объединяет - 27-ю Международную выставку "Нефть и газ Каспия" Caspian Oil & Gas, 10-ю юбилейную Каспийскую международную выставку "Энергетика и возобновляемая энергия" Caspian Power, а также Бакинский энергетический форум, который является преемником конференции "Нефть и газ Каспия".

Мероприятия проходят при официальной поддержке Министерства энергетики Азербайджана и SOCAR. Организаторами являются Iteca Caspian и ее международные партнеры.

Выставка "Нефть и газ Каспия" является первой выставкой с момента независимости Азербайджана. Ежегодное участие в церемонии открытия президента Ильхама Алиева в очередной раз подтверждает высокий статус выставки. За долгие годы успеха, на выставку свои приветственные письма отправили первые лица США, Великобритании, Турции и других стран. Выставка Caspian Oil & Gas имеет знак качества международного выставочного сообщества UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии).

В этом году традиционная выставка "Нефть и газ Каспия" в очередной раз соберет лидеров энергоиндустрии всего мира из более чем 250 компаний. В списках участников компании из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Индии, Италии, Китая, Норвегии, Российской Федерации, Румынии, США, Турции, Франции, Хорватии, Швейцарии, стран СНГ и Японии.

Экспозиция выставки развернется в нескольких направлениях: транспортировке и добычи нефти и газа, инновационных технологий, сервисного обслуживания и химической промышленности. Также будут обсуждаться текущие и перспективные нефтегазовые проекты.

Каспийская международная выставка "Энергетика и возобновляемая энергия" Caspian Power в этом году отмечает свой 10-летний юбилей.

Среди участников выставки ведущие компании из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Италии, Российской Федерации, Турции и других стран. В рамках выставки большое внимание уделено энергетике и электротехнике, альтернативным и возобновляемым источникам энергии, кабельно-проводниковой продукции и освещению.

Бакинский Энергетический Форум пройдет со 2 по 3 июня в Бакинском Конгресс центре. Конференция Нефть и газ Каспия приобрела за эти годы статус главного ежегодного события в энергетической сфере, являясь площадкой для обсуждения основных вызовов отрасли. Продолжая следовать этому назначению, конференция передала свою эстафету Бакинскому Энергетическому Форуму, который расширил свою программу новыми энергетическими сегментами. В повестку форума войдут пленарное заседание: "Энергетика в переходный период: новые возможности и вызовы в меняющемся мире", "Обзор развития мировой энергетики", "Путь к чистому нулю", "Раскрытие кадрового потенциала для перехода к низкоуглеродному будущему в энергетическом секторе". Также в рамках форума будут рассмотрены: новые возможности добычи в Каспийском регионе, газовые маршруты, нефтепереработка и финансирование нефтехимических проектов.