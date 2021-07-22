Baker Hughes: Бурение на сланцевых месторождениях США замедлится

Хотя цены на нефть достаточно высоки, чтобы начать бурение новых скважин и увеличивать добычу, инвесторы призвали нефтегазовые компании распределять вместо этого прибыль между акционерами

Во второй половине 2021 года снизится буровая активность на сланцевых месторождениях Северной Америки. Это произойдет на фоне быстрых темпов восстановления сектора в январе-июне, а также из-за того, что процесс поиска новых залежей сдерживают обещания жесткой экономии.

Как передает Report, об этом сообщает worldoil со ссылкой на нефтесервисную компании Baker Hughes.

Несмотря на то, что цены на нефть достаточно высоки, чтобы начать бурение новых скважин и увеличивать добычу, инвесторы призвали нефтегазовые компании распределять вместо этого прибыль между акционерами. Это означает более медленный рост для нефтесервисных компаний, таких как Baker Hughes и Halliburton Co.

К концу этого года в Северной Америке могут быть дополнительно задействованы еще 50 буровых установок, заявил главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли. Это будет означать 15-процентный рост еженедельного количества буровых установок, что намного ниже роста на 39%, наблюдавшегося в первые шесть месяцев 2021 года.

«При сохранении цен в том диапазоне, в котором они находятся сейчас, в 2022 году мы прогнозируем стабильный рост», — сказал Симонелли. Но некоторые из компаний, занимающихся разведкой нефти и газа, будут «осторожно увеличивать расходы, поскольку они продолжат корректировать часть своего операционного денежного потока на некоторые другие области капитальных расходов».

Осторожное мнение второго по значимости поставщика нефтесервисных услуг последовало вслед за комментариями Halliburton, заявившей, что [последующий] рост [буровой активности] в США и Канаде будет более медленным, чем в предыдущие кварталы.

В то же время, оба отраслевых подрядчика ожидают, что международная деятельность нефтесервисных компаний ускорится во второй половине этого года, поскольку Ближний Восток наращивает буровую активность благодаря растущим ценам на сырую нефть.

По данным Baker Hughes, мировой парк нефтегазовых буровых в мае вырос впервые за 3 месяца.