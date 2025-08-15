О нас

Энергетика
15 августа 2025 г. 13:22
Байрактар: Турция планирует в ближайшие недели нарастить объемы поставок электроэнергии в Сирию до 360 МВт

Турция планирует в ближайшие несколько недель нарастить объемы поставок электроэнергии в Сирию до 360 МВт.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

“В настоящее время в Сирию экспортируется в общей сложности 281 мегаватт электроэнергии через восемь различных точек подключения. Мы стремимся увеличить этот объем до 360 МВт в ближайшие несколько недель. Наша конечная цель - экспортировать дополнительно 500 мегаватт электроэнергии в Сирию в течение следующих нескольких месяцев за счет увеличения пропускной способности линии электропередачи от Биреджика [город и район на западе турецкой провинции Шанлыурфа] до Алеппо (Сирия)”, - сказал Байрактар.

Он отметил, что это подключение требует проведения определенных работ на сирийской территории.

“К первому кварталу следующего года мы сможем напрямую экспортировать в Сирию около 900 мегаватт электроэнергии”, - сказал Байрактар.

Касаясь поставок азербайджанского газа в Сирию через Турцию, начатых со 2 августа текущего года, министр напомнил, что в настоящее время ежесуточно в эту страну поставляется 3,4 млн кубометров “голубого” топлива.

“Пропускная способность трубопровода составляет около 6 млн кубометров в сутки. В настоящее время мы работаем над доведением объема поставок до этого показателя, что позволит вырабатывать около 1200 мегаватт электроэнергии в Алеппо и Хомсе и обеспечить электроэнергией около 5 млн домохозяйств в Сирии”, - напомнил Байрактар, подчеркнув, что Турция стремится обеспечить надежные и долгосрочные поставки природного газа для производства электроэнергии в Сирии.

Глава Минэнерго также отметил необходимость модернизации и инвестирования в нефтяную инфраструктуру Сирии: “Мы верим, что с нашим участием и вкладом международных нефтяных компаний мы сможем этого добиться. Таким образом, мы сможем удовлетворить устойчивые потребности сирийского народа в электроэнергии и базовой инфраструктуре”.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа в Сирию по газопроводу Килис-Алеппо начались 2 августа 2025 года. Газ поступает через турецкий пограничный город Килис на электростанции в сирийских городах Алеппо и Хомс, где используется для генерации электроэнергии.

