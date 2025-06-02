Байрактар: TPAO станет акционером проекта газового месторождения Шафаг-Асиман

Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) станет партнером Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и британской BP по проекту разработки газового месторождения Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) станет партнером Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и британской BP по проекту разработки газового месторождения Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар журналистам в Баку в рамках 30-й выставки "Нефть и природный газ Каспия".

"TPAO заходит на газовое месторождение Шафаг-Асиман в качестве партнера. Надеюсь, мы заключим здесь соглашение (в рамках Бакинской энергетической недели)... Надеюсь, мы также начнем добычу на этом месторождении", - сказал министр.

Он добавил, что TPAO в этом проекте получит 30 % долевого участия.

"Присутствие TPAO здесь будет усиливаться. Мы обсуждаем и другие месторождения. В частности, планируем активизировать работы в Каспийском море", - отметил он.

Он подчеркнул, что энергетические проекты Турции и Азербайджана вносят вклад в энергетическую безопасность Европы: "В ближайший период, надеюсь, будут новые шаги по проектам, связанным с поставками газа в Европу из альтернативных источников".

Говоря о развитии возобновляемых источников энергии в Азербайджане, Байрактар добавил, что в перспективе совместно будут разработаны проекты по производству "зеленой" энергии в Нахчыване, ее доставке в Турцию и далее - транзитом через Турцию - в Европу.