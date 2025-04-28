Бахтияр Асланбейли: В проект БТД инвестировано примерно $6 млрд

В проект Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с июня 2006 года, когда нефтеэкспортный трубопровод был введен в эксплуатацию, до конца 2024 года было инвестировано около 6 млрд долларов США капитальных затрат.

Суммарные капитальные инвестиции в проект Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с момента ввода нефтепровода в эксплуатацию с июня 2006 года и по состоянию на конец 2024 года составили около 6 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом написал вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в соцсети.

Он отметил, за этот период по БТД транспортировано около 591 млн тонн нефти (более 4,4 млрд баррелей), из терминала Джейхан на мировые рынки отправлено 5862 танкера.

Трубопровод БТД, протяженностью 1768 км, предназначен в основном для транспортировки нефти с блока месторождений АЧГ и конденсата с месторождения "Шахдениз" в Азербайджане. Кроме того, по БТД также транспортируется нефть и конденсат из стран Каспийского региона (Казахстан, Туркменистан), а также нефть, добытая компанией SOCAR в Азербайджане.