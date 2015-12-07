​"Азнефть": Деятельность платформы "Гюнешли" будет полностью восстановлена

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Сейчас мы координируем свои действия с другими странами на государственном уровне. По состоянию на 11:00 пока ничего не изменилось". Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель начальника ПО "Азнефть" SOCAR Баламирза Агарагимов.

По словам представителя "Азнефть", после того как пожар на платформе №10 будет потушен, ее деятельность будет полностью восстановлена: "Мы со вчерашнего дня параллельно готовимся к этому. Пожар не означает потерю платформы. Сначала будет произведен демонтаж пришедшего в негодность оборудования, затем монтаж скважин".

"На совещании на платформе №5 обсуждаются очередные шаги. Продолжаются работы по переносу штаба на платформу №10. Руководители структур примут решение в соответствии с ситуацией", - отметил он.