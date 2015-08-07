​Азиатский банк развития выделит LUKoil кредит сроком на 7 лет

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (ADB) предоставит компании LUKoil средства на расширение участия компании в проекте "Шахдениз-2" в двух формах.

Об этом заявил Report директор отдела финансирования инфраструктурных проектов ADB Майкл Барроу (Michael Barrow): "Сначала мы непосредственно выделяем 250 млн. долларов сроком на 7 лет. Помимо непосредственного участия, ADB окажет содействие привлечению к финансированию коммерческих банков и итоговая сумма составит 500 млн. долларов".

По словам М.Барроу, в будущем газ с месторождения "Шахдениз" окажет положительное влияние на цены на рынке Европы: "Данный проект очень важен для Европы с позиции диверсификации источников импорта газа. Он еще больше увеличит возможности конкуренции на европейском рынке. Конкуренция среди поставщиков вырастет, что приведет к снижению цен на рынке. Именно поэтому страны региона поддерживают этот проект".

Представитель банка отметил, что ADB заинтересован и в других энергетических проектах Государственной нефтяной компании (SOCAR): "Мы уже 2-3 года ведем переговоры по финансированию данного проекта с LUKoil. Также мы провели обсуждения с азербайджанской стороной по ряду проектов. Мы исследуем возможности финансирования перерабатывающей отрасли или газовых проектов SOCAR. Помимо этого, рассматриваются вопросы непосредственного или косвенного финансирования проектов".