О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ажиотаж в Великобритании: выстроились часовые очереди за бензином

Ажиотаж в Великобритании: выстроились часовые очереди за бензином В ряде районов Великобритании в последние дни образовались автомобильные очереди за бензином
Энергетика
26 сентября 2021 г. 17:41
Ажиотаж в Великобритании: выстроились часовые очереди за бензином

В некоторых районах Великобритании в последние дни образовались автомобильные очереди за бензином.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, ряд АЗС в стране ввели ограничения на продажу горючего или закрылись.

Это связано с тем, что в стране наблюдается нехватка водителей для доставки бензина от нефтеперерабатывающих заводов до АЗС. В итоге водители были вынуждены часами ждать в очередях, чтобы запастись топливом на случай, если заправочные станции закроются.

Водители стали запасаться впрок, были случаи драк за место в очереди. Власти страны призвали граждан сохранять благоразумие, потому что дефицита бензина не наблюдается. При этом, граждан попросили не выкачивать весь бензин на заправках, поскольку он может потребоваться, автомобилям скорой помощи или пожарным.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
23 сентября 2021 г. 23:00
В Баку строится новая станция метро
ФотоВ Баку строится новая станция метро
21 сентября 2021 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi