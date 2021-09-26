Ажиотаж в Великобритании: выстроились часовые очереди за бензином

В ряде районов Великобритании в последние дни образовались автомобильные очереди за бензином

В некоторых районах Великобритании в последние дни образовались автомобильные очереди за бензином.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , ряд АЗС в стране ввели ограничения на продажу горючего или закрылись.

Это связано с тем, что в стране наблюдается нехватка водителей для доставки бензина от нефтеперерабатывающих заводов до АЗС. В итоге водители были вынуждены часами ждать в очередях, чтобы запастись топливом на случай, если заправочные станции закроются.

Водители стали запасаться впрок, были случаи драк за место в очереди. Власти страны призвали граждан сохранять благоразумие, потому что дефицита бензина не наблюдается. При этом, граждан попросили не выкачивать весь бензин на заправках, поскольку он может потребоваться, автомобилям скорой помощи или пожарным.