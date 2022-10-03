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"Азеришыг" завершил 4 тендера на 11 млн манатов

"Азеришыг" завершил 4 тендера на 11 млн манатов ОАО "Азеришыг" завершило 4 открытых тендера на проведение кабельных линий по энергоснабжению объектов в селе Гамышлы Кяльбаджарского района (1), реконструкцию электрических линий в селах Гарагашлы, Бешдали, Чанган и Арабгардашбейли Нефтчалинкого района (2
Энергетика
3 октября 2022 г. 11:03
Азеришыг завершил 4 тендера на 11 млн манатов

ОАО "Азеришыг" завершило 4 открытых тендера на проведение кабельных линий по энергоснабжению объектов в селе Гамышлы Кяльбаджарского района (1), реконструкцию электрических линий в селах Гарагашлы, Бешдали, Чанган и Арабгардашбейли Нефтчалинкого района (2), селах Буравар и Шатырлы Джалилабадского района, села Мюрсалгулу Нефтчалинского района (3) и села Холгарагашлы Нефтчалинского района (4) с целью сокращения потерь в электрораспределительной сети.

Как передает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем первых двух тендеров стало ООО Smart Energy Services, третьего – ООО İntegras, четвертого - ЗАО İTES Company.

Победившим компаниям будет перечислено соответственно 3,41 млн манатов, 3,295 млн манатов, 2,977 млн манатов и 1,729 млн манатов, всего 11,412 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq" 11 milyon manatlıq 4 tenderə yekun vurub

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