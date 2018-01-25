 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Азеришыг" ведет переговоры с ГКВИ по домам без документов

    Только в прошлом году 33 тыс. абонентов обратились к акционерному обществу для подключения к сети электроснабжения© Report/ Firi Salim

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В 2017 году 33 тыс. абонентов обратились в ОАО "Азеришыг" для подключения к сети электроснабжения.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам представитель акционерного общества Эльсевар Рустамов.

    По его словам, 30 тыс. обращений удовлетворены. "Примерно 1 000 обращений поступило от абонентов по сектору "не-население", - сказал он.

    Рустамов также объяснил причины отказа: "Большинство обратившихся абонентов хотят открыть вторую точку учета (точка подключения), уже имея одну, чтобы уклониться от платежей. В этих случаях мы отказываем. Большая часть из 3 тыс. отказов связана с этим".

    Представитель "Азеришыг" также добавил, что структура ведет переговоры с Госкомитетом по вопросам имущества (ГКВИ) по домам без документов: "Как вы знаете, ГКВИ реализует проект по домам без документов. Комитет может предоставить нам справку, на основе которой мы подключим объект к системе электроснабжения. Сейчас ведутся переговоры в этом направлении".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi