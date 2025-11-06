"Азеришыг" обновляет энергоинфраструктуру Зангилана

ОАО "Азеришыг" осуществляет работы по обновлению электросетей в ряде сел, а также в центре Зангилана.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в рамках создания новой сети в Зангилане обеспечиваются все условия для реализации проектов "Умный город" и "Умное село".

В селе Агалы выполнены все работы для обеспечения электроснабжением 55 частных жилых домов и 2-этажного здания на 48 квартир. Установлено в общей сложности 10 трансформаторных пунктов современного типа, обслуживающих абонентов.

Для удовлетворения потребностей жителей, которые в будущем переедут в село Джахангирбейли, от 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан" проложена 35-киловольтная двухконтурная кабельно-воздушная линия протяженностью 11 км.

В селе Мамедбейли продолжаются работы по реконструкции, здесь проложена 35-киловольтная двухконтурная подземная кабельная линия протяженностью 3,5 км, установлено 67 счетчиков с системой SMS-оповещения. В селе имеется 4 современных трансформаторных пункта мощностью 1 000 кВА.