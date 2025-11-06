Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    "Азеришыг" обновляет энергоинфраструктуру Зангилана

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 16:49
    Азеришыг обновляет энергоинфраструктуру Зангилана

    ОАО "Азеришыг" осуществляет работы по обновлению электросетей в ряде сел, а также в центре Зангилана.

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в рамках создания новой сети в Зангилане обеспечиваются все условия для реализации проектов "Умный город" и "Умное село".

    В селе Агалы выполнены все работы для обеспечения электроснабжением 55 частных жилых домов и 2-этажного здания на 48 квартир. Установлено в общей сложности 10 трансформаторных пунктов современного типа, обслуживающих абонентов.

    Для удовлетворения потребностей жителей, которые в будущем переедут в село Джахангирбейли, от 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан" проложена 35-киловольтная двухконтурная кабельно-воздушная линия протяженностью 11 км.

    В селе Мамедбейли продолжаются работы по реконструкции, здесь проложена 35-киловольтная двухконтурная подземная кабельная линия протяженностью 3,5 км, установлено 67 счетчиков с системой SMS-оповещения. В селе имеется 4 современных трансформаторных пункта мощностью 1 000 кВА.

    "Азеришыг" Зангилан энергоинфраструктура
    Видео
    "Azərişıq" Zəngilanın elektrik təsərrüfatını yeniləyir

    Последние новости

    17:03
    Фото

    Азербайджан обсудил с BP совместные проекты по нефтегазу и зеленой энергии

    Энергетика
    16:57

    Антикоррупционный комитет ограничил выезд Сержа Саргсяна из Армении

    В регионе
    16:54

    AIJA объявила Report лучшим сайтом по освещению сферы спорта

    Индивидуальные
    16:49
    Видео

    "Азеришыг" обновляет энергоинфраструктуру Зангилана

    Энергетика
    16:46

    В естественную среду обитания в Джебраиле выпущены 7 джейранов

    Экология
    16:41
    Фото

    СМИ Азербайджана посетили новый кампус Ургенчского технологического университета

    Медиа
    16:39

    Магдалена Гроно: ЕС привержен сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    16:35

    Изменен порядок проведения инвестиционных операций Госагентства по ОМС

    Финансы
    16:34
    Фото
    Видео

    "Шестикратный рост рыночной оценки компании: гибкость и культура обучения" — CEO PashaPay поделился в эксклюзивном подкасте

    Бизнес
    Лента новостей