"Азеришыг" обновляет электросети в четырех селах Гедабейского района

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электросети в четырех селах Гедабейского района.

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электросети в четырех селах Гедабейского района.

Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, в селе Хар-хар, где зарегистрировано 350 абонентов, проложены новые кабельные линии в 0,4 кВ и установлены опоры.

Также установлены новые счетчики, соответствующие современным стандартам, и проложены провода для их подключения. Кроме того, установлен дополнительный трансформатор мощностью 250 кВА.

В свою очередь в селе Арысу работы по реконструкции уже завершены. Здесь проложены саморазгружающиеся изолированные кабельные линии в 0,4 кВ и установлены опоры.

В селах Арыгыран и Захмет продолжается установка опор на новых линиях электропередачи.