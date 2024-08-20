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"Азеришыг" обновляет электросети в четырех селах Гедабейского района

"Азеришыг" обновляет электросети в четырех селах Гедабейского района ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электросети в четырех селах Гедабейского района.
Энергетика
20 августа 2024 г. 13:14
Азеришыг обновляет электросети в четырех селах Гедабейского района

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электросети в четырех селах Гедабейского района.

Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, в селе Хар-хар, где зарегистрировано 350 абонентов, проложены новые кабельные линии в 0,4 кВ и установлены опоры.

Также установлены новые счетчики, соответствующие современным стандартам, и проложены провода для их подключения. Кроме того, установлен дополнительный трансформатор мощностью 250 кВА.

В свою очередь в селе Арысу работы по реконструкции уже завершены. Здесь проложены саморазгружающиеся изолированные кабельные линии в 0,4 кВ и установлены опоры.

В селах Арыгыран и Захмет продолжается установка опор на новых линиях электропередачи.

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