​"Азеришыг" объявил крупный тендер на освещение регионов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ ОАО "Азеришыг" объявило открытый тендер на проведение в 2016 году работ по установке в регионах комплектных трансформаторных пунктов (КТП), ремонту и строительству кабельных и воздушных линий электропередач.

Как сообщает Report, конкурс проводится по 15 лотам.

Конкурс объявлен на установку КТП и прокладку кабельных линий электропередач по Лот-1 в Багларе, Хырдалане и Гобустане, Лот-2 - в Сумгайыте, Хызы, Сиязане, Шабране, Лот-3 - в Хачмазе, Губе, Гусаре, Лот-4 - Шеки, Гахе, Закатале, Балакяне, Лот-5 - Шамахы, Исмаиллы, Габале, Огузе, Лот-6 - Дашкесане, Гедабеке, Самухе, Гёйгёле, Лот-7 - Гяндже, Шамкире, Товузе, Газахе, Агстафе, Лот-8 - Мингячевире, Агдаше, Уджаре, Гёйчае, Агсу, Лот-9 - Барде, Евлахе, Тертере, Горанбое, Лот-10 - Имишли, Физули, Бейлагане, Зардабе, Агдаме, Агджабеди, Лот-11 - Саатлы, Кюрдемире, Сабирабаде, Лот-12 - Ширване, Сальяне, Нефтчале, Лот-13 - Джалилабаде, Масаллы, Лянкаране, Астаре, Лерике, Ярдымлы.

Лот-14 включает ремонт воздушной линии электропередач "Гандаллар" напряжением 35 кВ, Лот-15 - строительство воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ в Евлахском районе.

Взнос за участие в тендере составляет 200 манатов, требуется банковская гарантия в размере 2% стоимости тендерного предложения.

Претенденты могут предоставить документы до 11 марта, тендерное предложение и банковскую гарантию - до 29 марта в отдел по общим делам по адресу г.Баку, ул. Бакыханова, 13.

Открытие заявок состоится 30 марта в административном здании ОАО "Азеришыг" по адресу ул. Алескера Гайыбова, 8.