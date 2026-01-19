"Азеришыг" модернизирует электросети Кяльбаджара

ОАО "Азеришыг" продолжает реконструкцию энергетической инфраструктуры Кяльбаджарского района, известного своим суровым высокогорным климатом и сложным рельефом.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг", работы по восстановлению и развитию электросетей не прекращаются даже в условиях снежных заносов и сильных морозов. Энергетики трудятся на высоте более 3 000 метров над уровнем моря.

Отмечается, что электроснабжение города Кяльбаджар было восстановлено 18 июля 2021 года.

В рамках реконструкции в отдаленных горных селениях Кяльбаджара монтируются изолированные воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ, формируются современные центры электроснабжения.

Специалисты компании уже провели двухцепные самонесущие изолированные провода (СИН-3) с рабочим напряжением 35 кВ и установили новые трансформаторные подстанции на стратегически важных объектах в селах Алагёлляр, Зяйлик и Зод, а также на заводе по производству минеральной воды "Истису".

Энергетическая инфраструктура также существенно обновлена в селах Заллар, Яншаг, Кешдек, Зар, Гамышлы и Чайкенд, где завершено строительство современных линий электропередачи напряжением 35 кВ. Одним из ключевых объектов новой энергосистемы стала подстанция "Истису" напряжением 110/35 кВ, торжественно открытая 2 сентября 2024 года в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Для обеспечения стабильного электроснабжения семей, переезжающих в Калбаджар, реконструирована энергосеть напряжением 0,4 кВ.