Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    "Азеришыг": Для интеграции ВИЭ Азербайджану нужен современный механизм прогнозирования

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 12:00
    Азеришыг: Для интеграции ВИЭ Азербайджану нужен современный механизм прогнозирования

    Азербайджану необходима система, которая станет ключевым инструментом интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общую энергосеть, а также полноценный механизм прогнозирования.

    Как передает Report, об этом заявил глава отдела ветроэнергетики ОАО "Азеришыг" Расим Алиев в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

    "Сегодня в стране реализуется множество проектов в сфере ВИЭ, и, на мой взгляд, это будет иметь огромное значение в будущем. При эксплуатации важно использовать предиктивное (прогностическое) техническое обслуживание на основе данных SCADA. Это принципиально важно. Сейчас применяются устаревшие методы - профилактическое и корректирующее обслуживание, однако они не слишком эффективны. Предиктивный подход позволяет выявлять неисправности еще до их возникновения, что снижает затраты, экономит время и повышает точность прогнозирования выработки электроэнергии", - отметил Р. Алиев.

    ОАО “Азеришыг” ВИЭ зеленая энергия Расим Алиев
    "Azərişıq": BOEM inteqrasiyası üçün Azərbaycana müasir proqnozlaşdırma mexanizmi lazımdır
    Azerishig: Azerbaijan needs modern forecasting mechanism to integrate renewables

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей