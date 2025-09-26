"Азеришыг": Для интеграции ВИЭ Азербайджану нужен современный механизм прогнозирования

Азербайджану необходима система, которая станет ключевым инструментом интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общую энергосеть, а также полноценный механизм прогнозирования.

Как передает Report, об этом заявил глава отдела ветроэнергетики ОАО "Азеришыг" Расим Алиев в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

"Сегодня в стране реализуется множество проектов в сфере ВИЭ, и, на мой взгляд, это будет иметь огромное значение в будущем. При эксплуатации важно использовать предиктивное (прогностическое) техническое обслуживание на основе данных SCADA. Это принципиально важно. Сейчас применяются устаревшие методы - профилактическое и корректирующее обслуживание, однако они не слишком эффективны. Предиктивный подход позволяет выявлять неисправности еще до их возникновения, что снижает затраты, экономит время и повышает точность прогнозирования выработки электроэнергии", - отметил Р. Алиев.