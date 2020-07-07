"Азеригаз" за месяц рассмотрел более 11 тыс. обращений клиентов

"Азеригаз" за месяц рассмотрел более 11 тыс. обращений клиентов

Отдел клиентской службы Бакинского регионального департамента по продажам газа производственного объединения “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в июне ответил более чем на 11 тысяч обращений.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", это относительно небольшое количество услуг по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года, но самое большое за летний сезон.

В целом, 21 вид обращений касался восстановления заблокированных карт, выдачи и регистрации информации о новой газификации, выдачи карты смарт-счетчика, внесения изменений в абонентские данные, восстановления утерянной или поврежденной смарт-карты и пр. Наибольшее количество обращений (1 561) было связано с внесением изменений в абонентские данные.