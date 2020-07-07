"Азеригаз" за месяц рассмотрел более 11 тыс. обращений клиентов

Отдел клиентской службы Бакинского регионального департамента по продажам газа производственного объединения “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в июне ответил более чем на 11 тысяч обращений.
Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", это относительно небольшое количество услуг по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года, но самое большое за летний сезон.
В целом, 21 вид обращений касался восстановления заблокированных карт, выдачи и регистрации информации о новой газификации, выдачи карты смарт-счетчика, внесения изменений в абонентские данные, восстановления утерянной или поврежденной смарт-карты и пр. Наибольшее количество обращений (1 561) было связано с внесением изменений в абонентские данные.