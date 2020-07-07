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"Азеригаз" за месяц рассмотрел более 11 тыс. обращений клиентов

"Азеригаз" за месяц рассмотрел более 11 тыс. обращений клиентов "Азеригаз" за месяц рассмотрел более 11 тыс. обращений клиентов
Энергетика
7 июля 2020 г. 18:07
Азеригаз за месяц рассмотрел более 11 тыс. обращений клиентов

Отдел клиентской службы Бакинского регионального департамента по продажам газа производственного объединения “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в июне ответил более чем на 11 тысяч обращений.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", это относительно небольшое количество услуг по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года, но самое большое за летний сезон.

В целом, 21 вид обращений касался восстановления заблокированных карт, выдачи и регистрации информации о новой газификации, выдачи карты смарт-счетчика, внесения изменений в абонентские данные, восстановления утерянной или поврежденной смарт-карты и пр. Наибольшее количество обращений (1 561) было связано с внесением изменений в абонентские данные.

 

 

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” bir ayda 11 mindən çox müştərinin müraciətinə baxıb

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