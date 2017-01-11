"Азеригаз" в прошлом году обслужил 119,5 тыс. абонентов через Центры "Асан хидмет"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Госнефтекомании Азербайджана (SOCAR) в 2016 году на основе обращений потребителей обеспечило оказание услуг абонентам, оснащенным смарт-счетчиками, получение ими информации от соответствующих структур ПО, а также оказание услуг на основе этих данных.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в 2016 году в Центры "Асан хидмет" №1, 2, 3, 4 и 5 Баку, а также Бардинского, Сабирабадского, Масаллинского, Габалинского районов и Гянджи поступило в целом 119 537 обращений. Все обращения нашли свое решение.

ПО "Азеригаз" продолжит деятельность в этом направлении.