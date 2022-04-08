"Азеригаз": В этом году уровень сбора платежей за газ вырос почти на 19%

"Азеригаз": В этом году уровень сбора платежей за газ вырос почти на 19%

В январе-марте этого года уровень сбора платежей за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 95,4%.

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