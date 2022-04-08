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"Азеригаз": В этом году уровень сбора платежей за газ вырос почти на 19%

"Азеригаз": В этом году уровень сбора платежей за газ вырос почти на 19% В январе-марте этого года уровень сбора платежей за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 95,4%.
Энергетика
8 апреля 2022 г. 12:29
Азеригаз: В этом году уровень сбора платежей за газ вырос почти на 19%

В январе-марте этого года уровень сбора платежей за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 95,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, за первые три месяца года уровень сборов достиг 91,9% среди абонентов категории население и 97,9% - среди абонентов другой категории.

По сравнению с январем-мартом прошлого года уровень сборов вырос на 18,8%. В годовом сравнении рост по категории население составил 2,8 %, по другой категории - 35,5%.

В марте этого года сбор платежей за природный газ достиг 92%, что на 9% больше, чем год назад.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Bu il qaz pulunun yığım səviyyəsi 19 %-dək artıb"

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