"Азеригаз": В этом году уровень сбора платежей за газ вырос почти на 19%

В январе-марте этого года уровень сбора платежей за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 95,4%.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в ходе акции "Открытые двери".
По его словам, за первые три месяца года уровень сборов достиг 91,9% среди абонентов категории население и 97,9% - среди абонентов другой категории.
По сравнению с январем-мартом прошлого года уровень сборов вырос на 18,8%. В годовом сравнении рост по категории население составил 2,8 %, по другой категории - 35,5%.
В марте этого года сбор платежей за природный газ достиг 92%, что на 9% больше, чем год назад.