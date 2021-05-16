Азеригаз: В апреле зарегистрировано почти 6 тыс. новых абонентов

Число абонентов, обеспеченных природным газом в стране, достигло 2 млн 358 тыс. 910

В апреле этого года в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) зарегистрировано 5 885 новых абонентов в секторе населения.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 3 995 приходится на Баку, Абшерон и Сумгайыт, а 1 890 - на регионы.

За 4 месяца этого года в секторе населения зарегистрировано 31 429 новых абонентов.

Число абонентов, обеспеченных природным газом в стране, достигло 2 млн 358 тыс. 910, из них 918 440 абонентов по Баку и 1 млн 440 тыс. 470 по регионам.