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Азеригаз: В апреле зарегистрировано почти 6 тыс. новых абонентов

Азеригаз: В апреле зарегистрировано почти 6 тыс. новых абонентов Число абонентов, обеспеченных природным газом в стране, достигло 2 млн 358 тыс. 910
Энергетика
16 мая 2021 г. 16:37
Азеригаз: В апреле зарегистрировано почти 6 тыс. новых абонентов
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В апреле этого года в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) зарегистрировано 5 885 новых абонентов в секторе населения.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 3 995 приходится на Баку, Абшерон и Сумгайыт, а 1 890 - на регионы.

За 4 месяца этого года в секторе населения зарегистрировано 31 429 новых абонентов.

Число абонентов, обеспеченных природным газом в стране, достигло 2 млн 358 тыс. 910, из них 918 440 абонентов по Баку и 1 млн 440 тыс. 470 по регионам.

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Версия на азербайджанском языке Azəriqaz: Apreldə 5 mindən çox yeni abonent qeydə alınıb

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