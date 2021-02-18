О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Азеригаз" увеличил подачу газа в сеть

"Азеригаз" увеличил подачу газа в сеть "Азеригаз“ просит абонентов в случае возникновения каких-либо проблем с газоснабжением обращаться в колл-центр 104/185
Энергетика
18 февраля 2021 г. 13:27
Азеригаз увеличил подачу газа в сеть

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличил объем поступающего в сеть газа для категории населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

"Только 17 февраля для абонентов категории населения было принято в сеть около 32 млн кубометров газа. Годовой рост составил 2,6 млн кубометров. Следовательно, имеется спрос, и это означает увеличение расходов. Мы обязаны заранее информировать наших абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со вчерашнего дня погодные условия в стране резко изменились: "Особенно в горных районах наблюдаются морозы. Некоторые кратковременные перерывы в газоснабжении произошли из-за не зависящих от нас аварий".

"Азеригаз“ просит абонентов в случае возникновения каких-либо проблем с газоснабжением обращаться в колл-центр 104/185, WhatsApp номер (+99477) 3 104 104, а также на аккаунты "Азеригаз" в социальных сетях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: Qaz təchizatının fasiləsiz həyata keçirilməsi nəzarətdə saxlanılır

Новости партнеров

Самое важное

Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
18 февраля 2021 г. 13:31
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
17 февраля 2021 г. 13:11
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
16 февраля 2021 г. 17:33
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
16 февраля 2021 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi