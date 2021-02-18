"Азеригаз" увеличил подачу газа в сеть

"Азеригаз“ просит абонентов в случае возникновения каких-либо проблем с газоснабжением обращаться в колл-центр 104/185

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличил объем поступающего в сеть газа для категории населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

"Только 17 февраля для абонентов категории населения было принято в сеть около 32 млн кубометров газа. Годовой рост составил 2,6 млн кубометров. Следовательно, имеется спрос, и это означает увеличение расходов. Мы обязаны заранее информировать наших абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со вчерашнего дня погодные условия в стране резко изменились: "Особенно в горных районах наблюдаются морозы. Некоторые кратковременные перерывы в газоснабжении произошли из-за не зависящих от нас аварий".

"Азеригаз“ просит абонентов в случае возникновения каких-либо проблем с газоснабжением обращаться в колл-центр 104/185, WhatsApp номер (+99477) 3 104 104, а также на аккаунты "Азеригаз" в социальных сетях.