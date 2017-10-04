"Азеригаз": Серьезных проблем с подачей газа нет

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день в Азербайджане не наблюдается серьезных проблем с подачей "голубого топлива", за исключением индивидуальных жалоб.

Об этом сообщили в ПО "Азеригаз" в ответ на вопрос Report о текущем состоянии с поставками газа в связи с похолоданием.

В ПО отметили, что резкое снижение температуры воздуха на территории страны с конца прошлого месяца также сказалось на работе "Азеригаза": "С похолоданием увеличился расход природного газа, что привело к понижению давления газа в газопроводах. Это затруднило подачу "голубого топлива" в некоторые районы, и мы увеличили объемы подаваемого в сеть газа. Работники ПО провели определенную работу по регулированию системы газораспределения, и на сегодняшний день в Азербайджане не наблюдается серьезных проблем с подачей газа, за исключением индивидуальных жалоб".

Отмечено, что при понижении давления на какой-либо территории ведутся работы по обеспечению подачи газа в соответствии с технологическим режимом: "Следует также отметить, что для абонентов круглосуточно работают центры звонков 104 и 185. Кроме того, они могут направить электронное обращение на официальном сайте ПО www.azeriqaz104.az".