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"Азеригаз" раскрыл сумму доходов от продажи газа в прошлом году

"Азеригаз" раскрыл сумму доходов от продажи газа в прошлом году В 2022 году Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продало потребителям 7 млрд 321 млн кубометров газа.
Энергетика
3 марта 2023 г. 12:22
Азеригаз раскрыл сумму доходов от продажи газа в прошлом году

В 2022 году Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продало потребителям 7 млрд 321 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом замначальника отдела обслуживания абонентской базы ПО "Азеригаз" Вугар Самедов сказал в ходе сегодняшней акции "Открытых дверей" с участием представителей СМИ и НПО.

По его словам, общая стоимость природного газа, проданного населению в прошлом году, составила 1 млн 332 тыс. 424 маната.

Он отметил, что взамен были собраны платежи в размере 1 млн 314 тыс. 569 манатов, что составляет 98,66% от стоимости реализованного газа.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” ötən il qaz satışından əldə etdiyi vəsaiti açıqlayıb

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