"Азеригаз" раскрыл сумму доходов от продажи газа в прошлом году

В 2022 году Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продало потребителям 7 млрд 321 млн кубометров газа.

В 2022 году Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продало потребителям 7 млрд 321 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом замначальника отдела обслуживания абонентской базы ПО "Азеригаз" Вугар Самедов сказал в ходе сегодняшней акции "Открытых дверей" с участием представителей СМИ и НПО.

По его словам, общая стоимость природного газа, проданного населению в прошлом году, составила 1 млн 332 тыс. 424 маната.

Он отметил, что взамен были собраны платежи в размере 1 млн 314 тыс. 569 манатов, что составляет 98,66% от стоимости реализованного газа.